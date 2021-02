Produzione vaccini in Italia, il ministro Giorgetti convoca Farmindustria

Coronavirus - Ma il presidente Scaccabarozzi avverte: “Tempi non brevi, occorrono 4-6 mesi"

Condividi la notizia:











Roma – Produrre vaccini anti-Covid. E farlo direttamente nel nostro paese, qui in Italia. È questo uno degli obiettivi del governo Mario Draghi nella lotta alla pandemia. La sfida, stando a quanto si apprende, è immunizzare 19 milioni di italiani entro l’estate. Ed è in questo scenario che il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti domani incontrerà il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi.

Vaccino anti-Covid

“Siamo stati contattati ieri dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per fare il punto della situazione sulle possibilità di produrre i vaccini anti-Covid in Italia – ha detto il presidente di Farmindustria -. Martedì potremmo incontrarci per fare un piano e dare una mano. Noi spiegheremo come si produce un vaccino e quali sono i tempi. Adesso stiamo facendo una ricognizione tra le aziende a noi associate per vedere chi ha le macchine adatte, i bioreattori, per partecipare eventualmente alla produzione”, ha spiegato.

Ma le tempistiche non sono brevi. “La produzione di un vaccino – ha concluso Scaccabarozzi – non è come realizzare altri farmaci: un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Il vaccino deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala, da quando si inizia la produzione passano 4-6 mesi”.

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021