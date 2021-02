“Quanto accaduto in Congo è un atto di incomprensibile e vigliacca ferocia”

Roma - Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati: “Ritengo doveroso esprimere riconoscenza ed apprezzamento a tutto il personale della rete diplomatica e dell'arma dei carabinieri”

Roma – “Siamo addolorati e costernati per questo atto di incomprensibile e vigliacca ferocia contro due nostri connazionali che erano impegnati, nell’ambito dei propri ruoli, in un’azione internazionale di sostegno e di solidarietà nei confronti della popolazione locale”. Lo ha dichiarato in aula Roberto Fico, presidente della Camera, ricordando Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, i cittadini italiani uccisi in Congo.

“Ritengo sia anche doveroso, in questo momento, esprimere riconoscenza ed apprezzamento a tutto il personale della rete diplomatica e dell’arma dei carabinieri – ha proseguito il presidente della Camera dei deputati – che, con professionalità e dedizione, esercita i propri doveri di ufficio anche nei contesti più difficili in tutto il mondo,contribuendo ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e per la promozione dei diritti umani. Ne è testimonianza il premio Nassiriya per la pace conferito nel 2020 all’ambasciatore Attanasio ‘per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli’ nonché ‘per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà”.

“Anche la Camera dei deputati – ha concluso Roberto Fico – aveva potuto apprezzare direttamente le grandi qualità umane e professionali dell’ambasciatore Attanasio, allora consigliere presso l’ambasciata d’Italia in Nigeria, nel corso della visita che la presidente Boldrini effettuò nel maggio del 2017”.

È atteso per questa sera l’arrivo all’aeroporto di Ciampino di Roma, il volo speciale che riporterà in Italia le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri mattina in un attacco a Goma, in Congo.

23 febbraio, 2021