“Recupero piano nobile palazzo dei Priori, partita la progettazione”

Viterbo - Comune - L'assessora Allegrini (Lavori pubblici) rassicura Ricci (Pd)

Viterbo – (g.f.) – “Recupero piano nobile di palazzo dei Priori, incarico per la progettazione”. Laura Allegrini, assessora Lavori pubblici al comune di Viterbo, rassicura Alvaro Ricci, capogruppo Pd.

L’amministrazione sta dando corso all’emendamento dell’opposizione approvato in sede di bilancio, per recuperare le sale del palazzo comunale, renderlo più attraente per i visitatori, con l’obiettivo di farne un museo, attrazione turistica.

“Abbiamo dato corso – sottolinea Allegrini – all’emendamento, dando l’incarico per la progettazione del restauro, con l’importo previsto di ventimila euro”.

Soddisfatto Ricci, per una volta in sintonia con Allegrini. “È un passo avanti per la musealizzazione di palazzo dei Priori”.

20 febbraio, 2021