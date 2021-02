Coronavirus - Chiusa scuola dell'infanzia a Rieti: positivi 8 bambini e 6 insegnanti

Coronavirus – Test

Viterbo – Due morti nell’alto Lazio, nessuno a Viterbo e a Rieti. Le vittime sono due pazienti del territorio della asl di Roma 4, che comprende Civitavecchia e il quadrante nord della provincia di Roma. Il Coronavirus, sommato ad altre patologie di cui soffrivano, ha complicato il loro quadro clinico senza lasciargli scampo.

Da parecchi giorni – precisamente da inizio mese – non succedeva che la Tuscia registrasse zero decessi in un giorno. Il numero delle infezioni rilevate in ventiquattr’ore – ieri sono state 40, a fronte di 28 guariti – appare ancora sotto controllo, mantenendosi sotto i 50 nuovi positivi al giorno, prevalentemente con oscillazioni tra la ventina e la quarantina di casi registrati quotidianamente.

L’andamento è stato questo per quasi tutto il mese, con alcuni picchi più alti (60 contagi in un giorno il 7 febbraio) o più bassi (il primo febbraio la asl viterbese ha rilevato solo 6 casi). Nel resto dell’alto Lazio, ieri, si sono contati 72 positivi e 20 guariti a Roma 4; 9 casi e 17 negativizzati nel Reatino.

Ma in serata è giunta notizia di altri casi: 8 bambini e 6 insegnanti della scuola dell’infanzia Marconi di Rieti che adesso sono tutti in quarantena. “La scuola dell’infanzia resterà chiusa fino al termine del periodo di osservazione”, ha comunicato la direzione aziendale della asl reatina dalla sua pagina Facebook istituzionale.

Nella Tuscia le città che hanno registrato più casi, nella giornata di sabato, sono state Civita Castellana e Monterosi (7). Sei nuovi positivi a Caprarola, tra cui un’intera famiglia. Boom di guariti (14) a Viterbo.

I dati di ieri fanno risalire il numero degli attualmente positivi tra il capoluogo e la provincia: sono 685 in tutto i viterbesi che, in questo momento, stanno combattendo contro il Covid (venerdì erano 673).

Di questi, 94 lo fanno da un letto d’ospedale, ricoverati dopo aver contratto l’infezione in forma grave. I restanti 591 sono a casa con lievi malesseri o asintomatici. Dei nuovi positivi di ieri solo uno ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 11335 (3054 a Viterbo; 8281 in provincia)

Attualmente positivi: 685

Guariti: 10295

Morti: 355 + 1

Ricoverati: 94 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16560

Comuni con positivi

Viterbo: 3054 casi (94 morti e 2844 guariti)

Civita Castellana: 847 casi (19 morti e 750 guariti)

Montefiascone: 611 casi (34 morti e 519 guariti)

Vetralla: 454 casi (6 morti e 426 guariti)

Nepi: 404 casi (13 morti e 358 guariti)

Tarquinia: 354 casi (8 morti e 335 guariti)

Tuscania: 327 casi (11 morti e 305 guariti)

Fabrica di Roma: 308 casi (4 morti e 289 guariti)

Orte: 276 casi (9 morti e 229 guariti)

Vitorchiano: 261 casi (1 morto e 245 guariti)

Bagnoregio: 246 casi (5 morti e 228 guariti)

Ronciglione: 250 casi (13 morti e 213 guariti)

Capranica: 231 casi (3 morti e 227 guariti)

Bassano Romano: 226 casi (13 morti e 201 guariti)

Soriano nel Cimino: 189 casi (10 morti e 176 guariti)

Sutri: 159 casi (5 morti e 120 guariti)

Castel Sant’Elia: 139 casi (3 morti e 121 guariti)

Monterosi: 151 casi (2 morti e 108 guariti)

Acquapendente: 135 casi (8 morti e 124 guariti)

Vignanello: 120 casi (5 morti e 107 guariti)

Corchiano: 116 casi (3 morti e 104 guariti)

Valentano: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

Celleno: 113 casi (11 morti e 98 guariti)

Montalto di Castro: 111 casi (4 morti e 100 guariti)

Canino: 106 casi (1 morto e 97 guariti)

Canepina: 103 casi (1 morto e 101 guariti)

Caprarola: 109 casi (3 morti e 81 guariti)

Ischia di Castro: 101 casi (4 morti e 86 guariti)

Vasanello: 96 casi (2 morti e 89 guariti)

Oriolo Romano: 87 casi (1 morto e 85 guariti)

Bomarzo: 83 casi (6 morti e 71 guariti)

Blera: 83 casi (4 morti e 69 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 72 casi (6 morti e 60 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 65 guariti)

Carbognano: 68 casi (60 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Monte Romano: 64 casi (1 morto e 63 guariti)

Gallese: 56 casi (51 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Calcata: 40 casi (36 guariti)

Vejano: 38 casi (1 morto e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 30 guariti)

Graffignano: 29 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Civitella d’Agliano: 19 casi (1 morto e 17 guariti)

Faleria: 53 casi (52 guariti)

Comuni Covid-free

Proceno: 9 casi (9 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Marta: 130 casi (130 guariti)

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Piansano: 70 casi (5 morti e 65 guariti)

Vallerano: 68 casi (1 morto e 67 guariti)

Castiglione in Teverina: 43 casi (43 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

21 febbraio, 2021