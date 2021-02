“Rifiuti abbandonati, nuovo intervento in località Tagliogrosso”

Vasanello - L'assessora all’Ambiente Ilaria Tranfa: "Il prossimo passo è individuare i responsabili e dar seguito ad azioni legali"

Condividi la notizia:











Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Località Tagliogrosso a Vasanello: ancora un intervento congiunto conto l’abbandono di rifiuti nel bosco.

Sabato scorso l’amministrazione comunale in sinergia con i Royal wolf ranger – protezione civile, l’Università agraria, l’associazione Fare verde Vasanello, la polizia locale e gli operai comunali, è intervenuta nella zona boschiva, di nuovo vandalizzata da gesti incivili.

“L’area era stata già ripulita nel mese di dicembre 2018, in collaborazione con i volontari. Interventi che hanno decisamente migliorato la situazione – dichiara l’assessora all’Ambiente Ilaria Tranfa –, anche se qualche imbecille è evidentemente ancora in giro.

A quanto pare, infatti, l’abbandono di rifiuti in aree verdi incontaminate sembra essere lo sport prediletto di qualche demente mosso esclusivamente dalla maleducazione. Come preannunciato il mese scorso abbiamo dato seguito, in maniera celere, all’opera di ripulitura già avvenuta diverse volte in passato.

Il prossimo passo è individuare i responsabili e dar seguito ad azioni legali come previsto dalla normativa: nelle scorse settimane sono state elevate multe salate a chi è stato individuato ad abbandonare rifiuti sia nei boschi che all’interno del paese.

Ricordo infine che è possibile conferire anche presso l’isola di Centignano, o tramite il servizio di ritiro ingombranti a domicilio. Una modalità sicuramente molto più comoda e meno imbecille rispetto allo scarico indiscriminato di immondizia ovunque capiti”.

Comune di Vasanello

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021