Torna a salire l’Rt nazionale: ora tocca lo 0,99

Roma – Torna a salire l’Rt nazionale. Nel periodo tra il 27 gennaio e il 9 febbraio, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99. È in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che arriva all’1,07. Sono i dati emersi dal monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità.

A crescere è anche l’incidenza dei casi Covid in Italia a livello nazionale: 135,46 per 100.000 abitanti nella settimana tra l’8 e il 14 febbraio, contro i 133,13 per 100.000 abitanti del periodo l’1 e il 7 febbraio. Si allontana il livello 50 su 100mila che permette ancora il tracciamento completo dei contatti.

Le regioni oggi conosceranno il colore che verrà assegnato loro a partire da domenica. Il rischio è che mezza Italia possa ridiventare arancione, anche se sono in molti i governatori, tra cui quelli del Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia, che si affrettano ad anticipare i dati annunciando di “essere in regola” per restare in giallo. Quello che sembra inevitabile, invece, pare essere il passaggio in zona rossa dell’Abruzzo, che ha già messo in lockdown le province di Pescara e Chieti.

19 febbraio, 2021