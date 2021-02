A Roma alla Cecchignola il primo centro militare per la vaccinazione di massa

Coronavirus - Ora la somministrazione delle dosi al personale della difesa, poi sarà attivo anche per i cittadini - Il ministro Guerini: “La Difesa c’è come sempre e lavora con concretezza"

Roma – È stato allestito nella cittadella militare della Cecchignola, nella capitale, ed è pronto per diventare il primo centro messo a disposizione del ministero della Difesa per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Per il momento, sarà utilizzato per le vaccinazioni dei militari e del personale della Difesa. Poi, quando entrerà nel vivo la campagna vaccinale di massa, verrà messo a disposizione della cittadinanza.

Vaccino anti- Covid

“I Drive Through della Difesa, oggi impegnati in tutta Italia per effettuare i tamponi, potranno essere trasformati in centri di somministrazione dei vaccini su richiesta delle Asl” ha spiegato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

“Domani mi recherò a visitare il nuovo centro vaccinale alla Cecchignola, che a pieno regime sarà in grado di effettuare circa 2500 dosi di vaccino al giorno, proprio per ringraziare tutto il personale della Difesa che fin dall’inizio di questa emergenza sta operando con grande professionalità, senza risparmio di energie”.

Lorenzo Guerini

“La Difesa – spiega ancora -, c’è, come sempre, e lavora con la concretezza dei fatti. In questa che è la più grande operazione di vaccinazione di massa nella storia del nostro paese le forze armate stanno dando e daranno tutto il supporto richiesto per la distribuzione e ora anche per la somministrazione dei vaccini”, ha concluso.

