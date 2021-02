Nasa - Per la quinta volta gli Usa inviano un robot sul pianeta rosso che tornerà nel 2031

Il rover Perseverance è arrivato su Marte

Cape Canaveral – Il rover Perseverance è arrivato su Marte con 11 minuti di ritardo rispetto al previsto per una divergenza di comunicazione tra Marte e la Terra.

Il rover ha come compito quello di cercare tracce di vita sul pianeta rosso e riportarle sulla Terra per il 2031. I primi campioni verranno estratti dal cratere Jezero, il sito marziano più impegnativo: formatosi miliardi di anni fa il cratere è poi diventato un lago profondo 500 metri per poi tornare arido quando il clima su Marte è cambiato.

Perseverance sarà il quinto rover della Nasa a muovere le sue ruote su Marte, lanciato il 30 giugno 2020 da Cape Canaveral ha percorso 3,9 milioni di chilometri in poco più di sette mesi.

Per due anni il rover setaccerà il suolo marziano per prelevare i primi campioni da riportare sulla Terra.

La missione Mars 2020 avvia il programma Mars Sample Return di Nasa e Agenzia Spaziale Europea al quale l’industria italiana contribuisce col gruppo Leonardo.

Il recupero dei campioni raccolti è affidato alla missione prevista nel 2026, mentre un’altra missione nel 2031 dovrà riportarli a Terra.

