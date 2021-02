Rubavano corrente elettrica, scoperta famiglia di furbetti

Cronaca - Intervento di polizia locale e tecnici Enel che hanno staccato tutto e li hanno lasciati senza energia

Ronciglione – Furto di corrente elettrica a Ronciglione, scoperta famiglia di furbetti.

Polizia locale di Ronciglione in azione lo scorso sabato in una casa del centro storico. A seguito di una segnalazione su un contatore di corrente elettrica che non sembrava essere del tutto in regola, gli agenti si sono recati nell’abitazione di una famiglia per occuparsi di tutte le verifiche del caso.

Ronciglione – Il municipio

Supportati da dei tecnici Enel hanno scoperto che una famiglia era riuscita ad attaccarsi abusivamente all’elettricit√† sfruttando, quindi, energia senza sborsare un soldo.

Dopo la scoperta alla famiglia è stata staccata la corrente.

23 febbraio, 2021