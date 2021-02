Cronaca - A darne la conferma è il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, Alberto Rosso: "Più conveniente e logisticamente più comodo"

Viterbo – Scuola elicotteri interforze a Viterbo, arriva l’ufficialità.

A darne la conferma è il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, Alberto Rosso, durante la cerimonia di consegna dei brevetti ai nuovi piloti che si sono formati al 72esimo Stormo di Frosinone.

Un elicottero dell’aeronautica militare

“Il progetto di realizzazione di una scuola interforze a Viterbo – ha dichiarato il generale Rosso come riportato da Ciociariaoggi.it – si sta progressivamente concretizzando. C’è una piena sintonia tra lo Stato maggiore dell’Esercito e quello dell’Aeronautica affinché si mettano insieme le risorse per condividere lo scopo di razionalizzare e ottimizzare. Purtroppo le contrazioni di personale e di risorse volute dalle leggi impongono dolorose rinunce e riduzioni”.

Della scuola elicotteri interforze a Viterbo si parla da tempo. A ottobre, dal ministro alla Difesa Lorenzo Guerrini, era arrivata un’ulteriore conferma del trasferimento da Frosinone nella Tuscia.

“Dobbiamo essere sinergici – ha aggiunto Rosso -. Unificare linee di volo, istruttori con le altre forze armate consentirà sicuramente dei risparmi e andremo a farlo dove è più conveniente e logisticamente più comodo per ampiezza degli spazi e dotazioni infrastrutturali.

La soluzione di Viterbo – ha spiegato – si è fatta preferire semplicemente perché lì, rispetto a Frosinone, ci sono maggiori spazi e dimensioni superiori e ci sono già due realtà importanti, consolidate sia dell’Aeronautica, con la scuola sottufficiali, sia dell’Aves dell’Esercito. Trasferire le stesse specialità e gli stessi spazi a Frosinone richiederebbe uno sforzo economico maggiore rispetto a quello che si sosterrà per Viterbo. Qui, tra l’altro, mancano quelle strutture che invece a Viterbo già sono presenti e che lì richiederebbero solo adeguamenti, mentre a Frosinone andrebbe fatto tutto praticamente da zero. In più le esigenze della nuova scuola interforze sono tali da essere incompatibili con le dimensioni dell’aeroporto di Frosinone.

È chiaro – ha concluso il generale Rosso – che avere già una scuola sottufficiali, come è a Viterbo, significa avere già strutture e apparati collaudati in grado di sostenere senza contraccolpi e aggravi di costi l’assorbimento di altre realtà. Per essere più concreti: Viterbo riuscirebbe ad accogliere bene 500 persone in più, mentre decidere di spostare a Frosinone 2500 persone comporterebbe costi esorbitanti non in linea con i principi di risparmio e spesa razionale”.

