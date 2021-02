“Serve un risarcimento danni per il comparto dell’ospitalità a tavola”

Viterbo - Interviene Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia

Viterbo – “Finiamola con i colori delle regioni decisi irresponsabilmente all’ultimo istante. Ristoranti, bar, pub, pizzerie: tutto il comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca) deve rimanere aperto sempre, all’ora di pranzo come a cena. Finora i locali hanno funzionato da capri espiatori. Ora basta. Ci sono studi scientifici che evidenziano come la diffusione dei contagi non avvenga nei ristoranti, semmai sui mezzi pubblici. E attenzione: urge il risarcimento danni per il comparto calcolato sulle perdite di fatturato e non, come ventilato, sui costi fissi. Sarebbe un’ulteriore beffa”.

Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, movimento imprese ospitalità.

19 febbraio, 2021