“Siamo rappresentanti di una cittadinanza che vuole cambiare”

Montefiascone - Rosita Cicoria e Giulia Moscetti annunciano la nascita di “Patto Civico”

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Vogliamo spiegare brevemente come è nata la nostra unione.

Tutto è partito dall’esperienza politica di questi anni in opposizione grazie alla quale abbiamo avuto modo di conoscerci, confrontarci, collaborare, portando avanti obiettivi comuni. E’ cresciuta lì la voglia di continuare insieme un percorso, di pensare ad un progetto nuovo, fuori dalle logiche dei partiti e basato sulla condivisione di progetti concreti per Montefiascone.

Grazie all’entusiasmo di tanti giovani capaci ha preso forma l’idea di “Patto Civico”, una vera lista civica, trasversale, che non vuole partire dalle solite alleanze fondate sui pacchetti di voti ma dalle persone e da un programma serio, conciso e realizzabile.

E’ per questo che abbiamo lasciato da parte la nostra appartenenza politica decidendo di proporci non come rappresentanti di un partito o di un movimento ma come Giulia e Rosita rappresentanti di una cittadinanza che vuole cambiare.

Ciò non significa rinnegare il nostro passato ma significa volgere lo sguardo al futuro con una prospettiva totalmente diversa, con un’idea nuova, iniziando da quel cambio generazionale tanto atteso e voluto da tutti.

Siamo aperti ad un confronto fattivo e proficuo con chiunque ami il nostro territorio e senta la necessità di risollevarlo, siamo pronti ad ascoltare tutti i cittadini, le associazioni, le categorie economiche che vogliono apportare idee e contributi, accogliamo chi è rimasto deluso dalla politica locale, chi veramente vuole cambiare ed è pronto a farlo insieme a noi.

Lo slogan della nostra lista è “ Il cambiamento inizia da te!”

Rosita Cicoria e Giulia Moscetti

Rappresentanti “Patto Civico”

17 febbraio, 2021