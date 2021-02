Smog a Torino, indagati i vertici di Comune e Regione

Cronaca - L'inchiesta accusa gli enti di provvedimenti insufficienti - Nel mirino dei magistrati anche la sindaca Chiara Appendino

Torino – Inquinamento in città a Torino, indagati i vertici di Comune e Regione Piemonte.

Tutti gli amministratori che dal 2015 ad oggi hanno avuto a che fare con la gestione del tema dello smog sono finiti al centro di un’inchiesta della procura di Torino per il reato di inquinamento ambientale.

In particolare risulterebbero indagati l’ex presidente della Regione Sergio Chiamparino, l’attuale presidente Alberto Cirio, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il suo predecessore Piero Fassino. Nel mirino dei magistrati anche i loro assessori all’ambiente, Stefania Giannuzzi e Alberto Unia, Enzo Lavolta, Alberto Valmaggia e Matteo Marnati.

L’inchiesta era scattata nell’aprile del 2017 dopo l’esposto di un esperto di valutazioni in impatto ambientale. Il documento sosteneva che la città di Torino versasse in una “situazione di illegalità da almeno dieci anni” per il ripetuto sfondamento dei valori Pm10 previsti da una direttiva comunitaria del 2008. Motivo per cui la Commissione europea avrebbe avviato una procedura di infrazione contro l’Italia. Secondo l’esperto gli atti e le misure adottate da Regione e Comune sarebbero stati inadeguati.

Il reato per il quale si procede è il 452 bis, un ecoreato entrato in vigore nel maggio del 2015.

