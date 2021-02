Tuscania - Carabinieri - Un arresto - La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari

Tuscania – Sorpreso a rubare dalle auto in sosta, arrestato.

I carabinieri della stazione di Tuscania al termine di un indagine speditiva hanno arrestato in flagranza un uomo di origini dominicane, sorpreso a rubare all’interno di un’auto dopo che già aveva rubato su altre tre auto in sosta.

Tuscania – La caserma dei carabinieri

“L’uomo – si legge nella nota dell’Arma – aveva aperto già 4 auto in sosta portando via oggetti di valore, ed è stato fermato dai carabinieri che, dopo averlo dichiarato in arresto, hanno anche perquisito la sua dimora trovando altra refurtiva”.

L’uomo è stato quindi arrestato a la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.

22 febbraio, 2021