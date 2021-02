Sorpreso a spacciare, fugge e tampona volante della polizia

Napoli - All’interno dell’auto sono state trovate 32 bustine di marijuana e 340 euro

Napoli – Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato un uomo che, dopo aver consegnato delle bustine a un giovane in cambio di denaro, si è allontanato a bordo di un’autovettura. I poliziotti hanno intimato l’alt alla vettura, ma il conducente non si è fermato ed è scattato così un inseguimento. Il fuggitivo, nella sua corsa, ha anche tamponato la volante della polizia.

“I poliziotti – si legge nella nota della questura di Napoli – hanno intimato l’alt all’auto che è fuggita innescando un inseguimento protrattosi tra via Sant’Antonio Abate, via Benedetto Cairoli ed infine in corso Garibaldi dove, a causa di un ingorgo, l’uomo ha innestato la retromarcia tamponando la volante e riuscendo ad allontanarsi in direzione di via Arenaccia”.

“Qui – prosegue la nota – l’uomo è stato intercettato da una pattuglia dei Falchi della squadra mobile che lo ha definitivamente bloccato”..

All’interno dell’auto i poliziotti hanno trovato 32 bustine di marijuana per un peso di circa 33 grammi e 340euro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.

21 febbraio, 2021