Viterbo - Intervento di vigili del fuoco, polstrada e 118 allo svincolo per Bagnaia - Il tratto è momentaneamente chiuso

Viterbo – Tamponamento a catena sulla superstrada, un ferito.

Incidente nel pomeriggio sulla Ss 675. Per cause ancora in corso di accertamento tre macchine si sono scontrate poco prima dello svincolo per Bagnaia, in direzione Orte.

Una persona è rimasta ferita ma avrebbe riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il tratto di strada è al momento chiuso per consentire tutti i rilievi e la rimozione delle macchine.

28 febbraio, 2021