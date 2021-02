Tenta di rapinare sua zia, arrestato un 26enne

Napoli - Il ragazzo è finito in manette per tentata rapina aggravata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

Napoli – Tenta di rapinare la zia, arrestato. Allertati da una segnalazione per tentata rapina, gli agenti di polizia di Napoli hanno notato un uomo in forte stato di agitazione che brandiva delle forbici di grandi dimensioni.

Dopo aver bloccato l’uomo, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere la zia del ragazzo e di essere stata minacciata da lui. Il giovane le aveva chiesto dei soldi e al rifiuto, ha aggredito la zia. La donna ha raccontato che già in passato si erano verificati episodi simili.

Polizia

La donna ha poi raccontato che il giorno precedente suo nipote aveva trafugato 60 euro dalla borsa della donna e, nel momento in cui lei aveva tentato di fermarlo, l’ha spintonata ed è scappato.

Il 26enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e denunciato per rapina aggravata impropria.

28 febbraio, 2021