Tenta di rapire una bimba di 4 anni, donna bloccata dalla polizia

Cronaca - La piccola era con la baby sitter nel centro di Roma

Roma – Tenta di rapine una bambina di 4 anni, donna bloccata dalla polizia.

Grande paura nel pomeriggio di oggi nel centro di Roma. In via San Giovanni, nei pressi del Colosseo. Una donna si sarebbe avvicinata a una bambina di 4 anni che si trovava con la baby sitter e, dopo averle chiesto il nome, l’avrebbe presa in braccio tentando di rapirla.

Fortunatamente la baby sitter sarebbe riuscita a fermare la donna e riprendere la piccola, per poi rifugiarsi in un locale. Allertata la polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno bloccato la donna.

23 febbraio, 2021