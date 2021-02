Montalto di Castro - Il consigliere comunale Quinto Mazzoni (Pd) chiede un intervento urgente

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Torre di Maremma è ormai lontana dalla Marina e l’accesso al mare, da Montalto è uno soltanto!

Da oggi “fino a nuova comunicazione” lo sbarramento del ponte sulla ferrovia ha chiuso il passaggio, le transenne hanno vinto di nuovo, mentre cittadini e turisti pagheranno questo ulteriore ritardo di intervento.

Il disagio è grave e non si sa quanto durerà. Mi auguro, e soprattutto spero, solo il tempo necessario della manutenzione straordinaria del manto stradale, rampe di accesso al ponte.

Quando ho comunicato la pericolosità e il disagio con l’ennesimo video, speravo nella sensibilizzazione per la sistemazione in modo celere, ma la chiusura totale dello stesso, con le transenne, fino a data da destinarsi, mi fa veramente paura, visto i precedenti e la situazione in cui si trova il nostro paese, sarebbe la mazzata finale.

Bisogna intervenire urgentemente per la sistemazione, è quasi finito febbraio e la bella stagione è alle porte, il che rende tutto ancor più complicato. Basta transenne!

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale

22 febbraio, 2021