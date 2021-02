Sutri - La droga era già divisa in dosi e, secondo i carabinieri, pronta per essere spacciata

Sutri – Trovato con un etto di marijuana, ragazzo arrestato per spaccio.

I carabinieri di Sutri, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un giovane muoversi con atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo.

Il ragazzo è stato perquisito e i controlli sono stati estesi all’appartamento in cui abita.

“Al termine dell’attività – come si legge su una nota diramata dai carabinieri – il giovane è stato trovato con 100 grammi di marijuana già divisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento”.

È stato quindi dichiarato in arresto per spaccio.

20 febbraio, 2021