Il Tuscania cala il tris e supera l’Alessano

Sport - Volley - Serie A3 - I ragazzi di Tofoli vincono 3-1 in Salento, al termine di una gara emozionante

Condividi la notizia:











Tricase – Riceviamo e pubblichiamo – Al palazzetto dello sport di Tricase la Maury’s Com cavi Tuscania supera 1-3 l’Aurispa Alessano nell’anticipo della settima giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem banca. I ragazzi di Paolo Tofoli si impongono nettamente nei primi due parziali salvo lasciare il terzo a un redivivo Alessano, che trova in Stabrawa e in Rau i suoi uomini migliori. Quarto set equilibratissimo fino al 17 pari, poi la maggiore esperienza degli ospiti, trascinati da un Gradi in grande spolvero e dal solito Boswinkel, ha il sopravvento.

Al fischio di inizio, la Maury’s Com cavi Tuscania si presenta in formazione tipo, con Marsili in cabina di regia e Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Coach Denora Caporusso risponde con Longo in palleggio e Stabrawa in diagonale, Disabato e Capelli in attacco, al centro la coppia Rau-Catena, Bisci libero.

Primo set: due muri di Cioffi e il Tuscania prova a scappare 5-8. Attacco vincente di Gradi, coach Denora Caporusso ferma il tempo 5-9. Tuscania continua l’allungo, Boswinkel mette a terra il 9-15. Catinelli in campo per il servizio 11/17. Il muro vincente di Cioffi costringe Denora Caporusso a chiamare il secondo time-out 11-18. Catena mette fuori un primo tempo, massimo vantaggio Tuscania 14-21. Doppio ace di De Paola 14-24. Boswinkel trova il mani out del muro e Tuscania si aggiudica il primo parziale 16-25.

Secondo set. Si parte punto a punto. Il muro di Ceccobello porta Tuscania +3 e costringe Denora Caporusso a fermare il tempo 8-11. Salvataggio di piede di Marsili e poi muro vincente del Tuscania 8-13. Ace di Stabrawa e l’Aurispa torna sotto, Tofoli ferma il tempo 13-15. Muro di Gradi su Stabrawa, Denora Caporusso ferma il tempo 16-19. Ancora un muro di Gradi su Stabrawa 17-22. Muro si Ceccobello sempre sull’opposto polacco, primo set point per Tuscania 17-24. Un diagonale di Gradi chiude il parziale sul 18-25 per Tuscania.

Terzo set. Si va avanti punto a punto. Di sabato conclude un scambi prolungato e l’Aurispa prova l’allungo 11-9. Ace di Boswinkel e Tuscania si riporta avanti 13-14. Diagonale vincente di Stabrawa 18-17. Attacco fuori misura di Boswinkel, Tofoli chiama il time-out 19-17. Muro di Rau su Gradi 20-17. Ancora Rau su Ceccobello 22-18, secondo time-out chiesto da Tofoli. Stabrawa trova il mani fuori del muro, primo set point per l’Aurispa 24-19. Attacco vincente di Stabrawa per il 25-20 che chiude il parziale.

Quarto set. Si parte punto punto con l’Aurispa avanti 4-3. Il Tuscania si porta a più due per un fallo a rete di Longo 17-19. Denora ferma il tempo. Invasione di Bisci 17-20. Boswinkel mette a terra il 17-21. Ancora Boswinkel, Denora chiama il suo secondo time-out 17-22. Ace di capitan De Paola per il 17-23. Boswinkel conclude un’azione prolungata ed è primo match point Tuscania 17-24. Rosso a Gradi 18-24. Il muro di Gradi su Stabrawa chiude l’incontro in favore degli ospiti 19-25.

AURISPA LIBELLULA LECCE – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 1-3

(16/25 – 18/25 – 25/20 – 19/25)

Durata set: ‘23, ‘25, ‘24, ‘28

Aurispa Libellula Lecce: Morciano (L), Longo 2, Poli, Stabrawa 26, Disabato 10, Lisi, Rau 10, Catena 3, Capelli 8, Agrusti, Bisci (L). All. Denora Caporusso. Ass. Amoroso

Maury’s Com cavi Tuscania: Stamegna, Marsili 2, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 14, Gradi 15, Boswinkel 26, Catinelli 1, Skuodis, Cioffi 7, Ragoni, Ceccobello 11, Zibella (L). All. Tofoli. Ass. Barbanti

Arbitri: Marco Colucci e Danilo De Sensi

Condividi la notizia:











27 febbraio, 2021