Unitus tra le prime 10 in Italia per Agraria, Lettere, Scienze politiche, Ingegneria

Viterbo - Gli studenti premiano l'ateneo nel sistema di valutazione Education Around, nuovo ranking delle università a livello nazionale

Viterbo – Università della Tuscia – La chiesa di Santa Maria in Gradi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’università della Tuscia si conferma come ateneo d’eccellenza in Education Around, nuovo ranking disciplinare delle università italiane che, basandosi solo su dati del consorzio Almalaurea, ha analizzato nel 2021 le performance di tutte le 63 università italiane concentrando la valutazione su qualità della didattica ed esperienza degli studenti.

L’ateneo viterbese è presente nella top ten di quattro ranking disciplinari. Nei ranking disciplinari delle aree di Lettere e Filologia e di Agraria Unitus si posiziona al sesto posto, tenendo conto che l’area di Agraria include Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze e tecnologie forestali e ambientali.

Anche nell’area delle Scienze politiche dell’università della Tuscia entra nella top ten, con l’ottavo posto ottenuto dal corso di laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali su 32 Atenei presenti in classifica.

Analizzando più nello specifico la performance ottenuta, emerge come Unitus sia collocato ancora meglio a livello nazionale per l’esperienza degli studenti, dimensione del ranking EA che considera un insieme di criteri che vanno ad analizzare la qualità dell’esperienza universitaria.

In particolare, per i corsi di laurea in Scienze umanistiche e in Scienze politiche e Relazioni internazionali Unitus si colloca addirittura al primo posto per le valutazioni riguardanti la qualità dell’esperienza universitaria.

Un ottimo risultato si registra anche nel ranking disciplinare in Ingegneria dove il corso di laurea in Ingegneria Industriale dell’ateneo viterbese, a meno di 10 anni dalla sua istituzione, si colloca al decimo posto complessivo e al secondo posto nei giudizi e nell’esperienza degli studenti su 42 università presenti nel ranking.

Sono comunque soddisfacenti anche i risultati di molti altri corsi di laurea come le lauree triennali e magistrali nella classe di biologia e biotecnologie per le quali Unitus rientra tra le prime 20 università a livello nazionale, così come le lauree magistrali in ambito economico per le quali l’ateneo della Tuscia si colloca a metà classifica.

“I risultati conseguiti nei ranking disciplinari di Education Around, che si basa su dati noti e verificabili, confermano la qualità della didattica, le prospettive e gli sbocchi occupazionali dei nostri corsi di laurea – afferma il rettore Stefano Ubertini -. Quanto emerge dai giudizi espressi dagli studenti in merito all’esperienza universitaria, ai rapporti con i docenti e alla valutazione dei servizi offerti dall’ateneo ci riempie di soddisfazione”.

“Anche gli ottimi risultati nei criteri di valutazione oggettivi quali il tempo di reperimento del lavoro, il tasso di occupazione, i tirocini svolti al di fuori dell’università e la mobilità internazionale mostrano un Ateneo in grande crescita”, prosegue il rettore.

Va specificato che il Ranking Education Around 2021 è costruito sulla banca dati costruita con le indagini del consorzio AlmaLaurea 2019 “Condizione occupazionale dei laureati” e “Profilo dei laureati”.

“I gruppi di criteri utilizzati per stilare i ranking di Education Around, privilegiano il punto di vista e la soddisfazione degli studenti, la qualità della didattica e gli sbocchi occupazionali – aggiunge il professor Luca Secondi, delegato del Rettore per il posizionamento nazionale e internazionale – basandosi su cinque macro-dimensioni (internazionalizzazione, prospettive occupazionali, tirocini, alumni network ed esperienza degli studenti) che contribuiscono con pesi diversi per lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, alla composizione del punteggio finale”.

Università della Tuscia

20 febbraio, 2021