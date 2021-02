Vaccini, la procura di Perugia manda i Nas da Arcuri e all’Aifa

Coronavirus - Indagini su un'ipotesi di mercato parallelo di farmaci

Perugia – Vaccini anti Covid: la procura di Perugia manda i Nas da Arcuri, all’Aifa e in regione Veneto. L’indagine è su un’ipotesi di mercato parallelo di farmaci.

I Nas di Perugia in una nota spiegano: “Nell’ambito delle indagini sul tentativo di truffa posto in essere dal 40enne incensurato, originario della provincia di Messina, che a gennaio scorso, accreditandosi falsamente come intermediario per conto di AstraZeneca internazionale, proponeva alla regione Umbria l’acquisto di vaccini anti Covid-19, la procura della repubblica di Perugia ha incaricato il Nas umbro di acquisire presso la struttura commissariale guidata da Arcuri (commissario straordinario per l’emergenza Covid-19) e presso l’Aifa documentazione utile al fine di accertare le modalità di approvvigionamento dei vaccini, il quadro normativo-contrattuale vigente a livello nazionale ed europeo, le modalità e i criteri per la distribuzione tra regioni, nonché se risultino regioni italiane che abbiano inoltrato istanze ai fini dell’approvvigionamento diretto.

Analoga attività – conclude la nota dei Nas – verrà svolta presso la sede della regione Veneto per accertare i presunti proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le autorità centrali”.

18 febbraio, 2021