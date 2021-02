Vaccini, li somministreranno 117 medici di famiglia

Coronavirus - Michele Fiore (Fmmg): "Il 50%, ma io sono deluso" - Da oggi dosi per chi lavora in scuole e università - Nella Tuscia fatte più di 18mila inoculazioni

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, nella Tuscia “circa il 50% dei medici di medicina generale ha dato la propria adesione alla vaccinazione”. Lo fa sapere Michele Fiore, segretario provinciale della Federazione italiana medici di famiglia.

Il grande centro di somministrazione a Viterbo

Finora somministreranno il siero anti Covid nei propri studi 117 dottori su 225. “Contrariamente – sottolinea Fiore – all’uno su tre di tutta la regione Lazio”. Insomma, un buon risultato per Viterbo e provincia. “Ma io – tuona il segretario della Fimmg – sono personalmente deluso”.

Il perché è presto detto. “Pensavo – spiega Fiore – a una categoria che neanche si ponesse il problema se vaccinare o no. Invece non è così purtroppo. Troppi messaggi, mediatici e non, hanno fatto credere alla categoria che vaccinare contro il Covid fosse un rischio inaccettabile”.

La speranza, però, è sempre l’ultima a morire. “Sono convinto – conclude Fiore – che quando coloro che non vogliono vaccinare nei loro studi si renderanno conto dell’errore torneranno sui propri passi. Sono troppo ottimista? Spero di no”.

Nel Lazio le somministrazioni dai medici di famiglia inizieranno il primo marzo. “In attesa dell’atto ufficiale del ministero – comunica l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato -, si partirà dai nati nel 1956 con il vaccino AstraZeneca”. Chi ha meno di 65 anni e non ha particolari patologie verrà contattato direttamente dai medici di base. L’obiettivo è vaccinare una classe di età ogni due settimane, negli studi o nelle Unità di cure primarie. Ma anche a domicilio per i pazienti non autosufficienti.

Nel frattempo, terminata la somministrazione alle 1092 forze dell’ordine under 55 della Tuscia, da oggi riceveranno il siero (nei grandi centri di Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana) i primi lavoratori nel mondo dell’istruzione: personale docente e non docente di scuole e università. Finora ha potuto prendere appuntamento chi ha tra i 45 e i 55 anni, ma da domani sarà possibile anche per i 56 – 65enni. Da giovedì, invece, potranno prenotarsi i 35 – 44enni e da sabato gli under 34.

Nel frattempo continuano le inoculazioni sugli over 80: ad oggi ne sono state fatte 6mila 500.

In tutta la Tuscia hanno già ricevuto la prima dose 18mila 439 persone (282 ieri) e a 6mila 292 è stato fatto anche il richiamo.

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021