“Vaccini a metà marzo per la penitenziaria, scelta incomprensibile”

Così il segretario generale Fns Cisl Lazio Massimo Costantino: "Sarebbe stato necessario avere la priorità"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Incomprensibile è la scelta che la polizia penitenziaria del Lazio, diversamente a quanto previsto ed in atto con altre forze armate e di polizia – i quali hanno già iniziato dal 15 febbraio le vaccinazioni anti Sars-Cov-2- risulta essere stata esclusa in tali vaccinazioni e, addirittura, inserita nella fase 3/4 – cioè dopo il 15 marzo.

Parrebbe, altresì, che la scelta cadrebbe sul vaccino Johnson & Johnson in quanto somministrabile in un’unica dose.

Non si comprendono, comunque, i motivi di tale inserimento nelle fasi sopra citate, considerato che le carceri non sono diverse dalle strutture Rsa e, quindi, necessario sarebbe stato dare la priorità nella campagna vaccinale sia al personale, tutto, che espleta lavoro nelle carceri e, anche, ai detenuti stessi.

Negli ultimi giorni registriamo un aumento dei casi tra il personale, solo per fare degli esempi a Frosinone il dato è di 8 unità di polizia penitenziaria, a Rieti, invece, 4 unità senza contare le altre poste in quarantena.

Per il personale che lavora nelle carceri sarebbe stato opportuno effettuare tamponi ogni 15 giorni, così come avviene per altri, pure in questo non si è inclusi.

Attualmente nella regione Lazio vi sono circa 35 detenuti positivi, 22 personale di polizia penitenziaria.

Per la Fns Cisl Lazio occorre, in questi tempi, più attenzione alle carceri ed al personale tutto che vi lavora, così anche per i detenuti, perché le scelte assunte sin ad oggi ci lasciano alquanto perplessi, perché pare esserci di fatto un distanziamento tra l’esterno e le realtà penitenziarie.

Massimo Costantino

Segretario generale Fns Cisl Lazio

28 febbraio, 2021