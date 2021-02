Vaccini, nuovi tagli alle consegne da parte di Astrazeneca

Coronavirus - Il commento del presidente del Lazio Nicola Zingaretti: "Gravissima la riduzione improvvisa delle dosi"

Roma – Ancora tagli alle forniture dei vaccini da parte di Astrazeneca.

Il taglio nazionale, comunicato a varie regioni, sulle dosi in consegna questa settimana si aggirerebbe sul 15%.

Ieri Astrazeneca avrebbe dovuto far arrivare in Italia 547mila 200 dosi e invece ha operato un taglio del 15 per cento.

Novemila dosi in meno sono giunte nei centri vaccinali del Lazio, 5mila in meno in Emilia Romagna e via via in proporzione in tutte le altre regioni.

“Gravissima la riduzione improvvisa della consegna di vaccini Astrazeneca – scrive su Facebook il governatore del Lazio Zingaretti -. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma con questa incertezza è tutto più difficile”.

E ancora: “L’Italia – aggiunge Zingaretti – tuteli gli interessi nazionali e le programmazioni delle regioni, intanto prepariamoci alla produzione di vaccini validati da Ema e Aifa da parte delle nostre aziende”.

20 febbraio, 2021