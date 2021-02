Vaccino anti Covid, da domani le prenotazioni per operatori di scuole, università e infanzia

Sanità - Saranno scaglionate per fasce di età: 45-55 anni dal 18 di febbraio, 35-44 anni dal 22 febbraio, under 34 anni dal 26 febbraio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Vaccino a operatori scolastici e università: da domani partono le prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle università e gli operatori dei servizi per l’infanzia.

La modalità di prenotazione è online (prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) e occorre avere con sé la tessera sanitaria.

Vaccino anti Coronavirus

La prenotazione sarà scaglionata per fasce di età secondo il calendario: 45-55 anni dal 18 di febbraio; 35-44 anni dal 22 febbraio; under 34 anni dal 26 febbraio.

Il vaccino è quello di Astra Zeneca e verrà prenotata sia la prima che la seconda somministrazione. Questa modalità non riguarda gli studenti (over 18). Tra i siti di somministrazione interessati ci sarà anche la nuvola di Fuksas dell’Eur e successivamente la stazione a Roma Termini.

Vaccini anti covid: oggi superata la quota delle 305 mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 117 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: superata la quota 60 mila vaccinazioni a over 80, siamo la regione che ha vaccinato piu’ anziani. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione 266 mila anziani (sono state eseguite gia’ 3 mila somministrazioni a domicilio).

Sul sito salutelazio.it è possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80. Tutte le info e le faq sul sito salutelazio.it.

Regione Lazio

