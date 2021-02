Variante inglese, Torrice è zona rossa

Regione - Nel comune in provincia di Frosinone le restrizioni scattano questa notte: dall'1 del 24 febbraio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese.

Per il Comune si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dall’1 del 24 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi.

Regione Lazio

23 febbraio, 2021