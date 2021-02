Ventidue minori contagiati nel weekend – Un 53enne tra i cinque morti di ieri

Coronavirus - Scuole chiuse a Caprarola, Castel Sant'Elia e San Lorenzo Nuovo - Classe in quarantena a Vignanello - Salgono a 11 i decessi nella casa di cura di Nepi - I dati dell'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, casi in aumento nella Tuscia. Gli attualmente positivi tornano sopra quota 700 dopo che ieri i contagi hanno doppiato le guarigioni.

La sanificazione di una scuola

Delle 47 nuove infezioni, sei sono state accertate su minori fra i 4 e i 15 anni: quattro a Montefiascone e due a Monterosi. Da giorni in entrambi i comuni si stanno registrando criticità in ambito scolastico: a Montefiascone alcune classi sono in quarantena, mentre a Monterosi tutte le scuole sono state chiuse fino a fine mese dopo la positività di tre insegnanti da cui sarebbe partito il contagio.

Negli ultimi tre giorni il Covid è stato riscontrato su 22 minori in tutta la Tuscia.

A Caprarola gli ingressi dell’asilo nido comunale e dell’istituto comprensivo Roberto Marchini resteranno serrati fino a mercoledì. Il sindaco Eugenio Stelliferi ieri sera ha firmato l’ordinanza “in via precauzionale, allo scopo di evitare la diffusione del contagio e per garantire la sicurezza delle famiglie e del personale scolastico. La decisione è stata presa anche per dare tempo agli alunni che si sono sottoposti a tampone e a quelli che sappiamo lo faranno nelle prossime ore di conoscerne l’esito”.

Fino a domani scuola materna chiusa a San Lorenzo Nuovo. “Purtroppo – commenta il sindaco Massimo Bambini – mi hanno segnalato la presenza di una bambina positiva”.

A Castel Sant’Elia oggi rimarranno a casa gli alunni dell’infanzia e della primaria per la sanificazione del plesso di via Caduti di Nassiriya. Sabato pomeriggio, invece, è toccato alla materna e alle elementari di Vignanello. “Ci è stato riferito formalmente – avvisano dal comune – di una correlazione diretta di un caso con una sola classe della primaria. La Asl ha disposto, a seguito dei tracciamenti effettuati con la scuola, la chiusura della classe a tempo pieno. C’è chi ci chiede di chiudere il plesso, ma la scuola ha garantito il rispetto di tutte le procedure Covid”.

La maggior parte dei positivi di ieri (21 dei quali sintomatici) sono stati registrati a Viterbo (7), Montefiascone e Orte (6) e a Monterosi (5). Il totale dei casi sale a 11mila 382, mentre quello dei guariti a 10mila 319. Nelle ultime 24 ore si sono negativizzate 24 persone, di cui undici nel capoluogo.

Diventano 361, invece, le vittime del Covid dall’inizio della pandemia. Ieri la Asl ha comunicato la morte di altri cinque pazienti, di cui tre ospiti della casa di cura di Nepi: il più giovane aveva 53 anni. I decessi nella struttura sono undici.

Tra gli ospedali di Belcolle e Montefiascone sono ricoverati in novanta: tre in terapia intensiva, 31 a malattie infettive, 46 nel reparto di medicina Covid e dieci in quello della medicina riabilitativa Covid.

Alto Lazio

Nessun morto nel resto dell’alto Lazio. Tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, la Asl Roma 4 ha accertato 59 casi e 43 guariti. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha registrato 25 positivi e 30 negativizzati: gli attualmente infetti sono 581.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 11382 (3061 a Viterbo; 8281 in provincia)

Attualmente positivi: 703

Guariti: 10319

Morti: 360 + 1

Ricoverati: 90 (3 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16589

Comuni con positivi

Viterbo: 3061 casi (94 morti e 2855 guariti)

Civita Castellana: 850 casi (20 morti e 750 guariti)

Montefiascone: 617 casi (34 morti e 519 guariti)

Vetralla: 455 casi (6 morti e 426 guariti)

Nepi: 406 casi (16 morti e 361 guariti)

Tarquinia: 355 casi (8 morti e 335 guariti)

Tuscania: 327 casi (11 morti e 305 guariti)

Fabrica di Roma: 310 casi (4 morti e 289 guariti)

Orte: 282 casi (9 morti e 231 guariti)

Vitorchiano: 262 casi (1 morto e 247 guariti)

Ronciglione: 250 casi (13 morti e 213 guariti)

Bagnoregio: 246 casi (5 morti e 228 guariti)

Capranica: 231 casi (3 morti e 227 guariti)

Bassano Romano: 226 casi (13 morti e 201 guariti)

Soriano nel Cimino: 189 casi (11 morti e 176 guariti)

Sutri: 159 casi (5 morti e 120 guariti)

Monterosi: 156 casi (2 morti e 108 guariti)

Castel Sant’Elia: 139 casi (3 morti e 121 guariti)

Acquapendente: 136 casi (8 morti e 124 guariti)

Vignanello: 122 casi (5 morti e 107 guariti)

Corchiano: 116 casi (3 morti e 105 guariti)

Valentano: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

Celleno: 113 casi (11 morti e 98 guariti)

Montalto di Castro: 111 casi (4 morti e 100 guariti)

Caprarola: 109 casi (3 morti e 81 guariti)

Canino: 106 casi (1 morto e 97 guariti)

Canepina: 104 casi (1 morto e 101 guariti)

Ischia di Castro: 101 casi (4 morti e 86 guariti)

Vasanello: 98 casi (2 morti e 89 guariti)

Oriolo Romano: 87 casi (1 morto e 85 guariti)

Blera: 83 casi (4 morti e 69 guariti)

Bomarzo: 83 casi (6 morti e 73 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 73 casi (6 morti e 60 guariti)

Piansano: 71 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 65 guariti)

Carbognano: 69 casi (61 guariti)

Monte Romano: 65 casi (1 morto e 63 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Gallese: 56 casi (51 guariti)

Faleria: 53 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 45 casi (43 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Calcata: 40 casi (37 guariti)

Vejano: 38 casi (1 morto e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 30 guariti)

Graffignano: 29 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Civitella d’Agliano: 19 casi (1 morto e 17 guariti)

Comuni Covid-free

Marta: 131 casi (131 guariti)

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Vallerano: 68 casi (1 morto e 67 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Proceno: 9 casi (9 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

22 febbraio, 2021