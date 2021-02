“Verde pubblico, proseguono interventi di ripulitura e ripristino”

Vetralla - L'amministrazione comunale fa il punto della situazione

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono gli interventi di ripulitura e ripristino del verde pubblico presso la zona parcheggio dei Funari, piantumazione di Teucrium.

Vetralla – Interventi al verde pubblico

Rimozione e conferimento di rifiuti.

Oggi è prevista la ripulitura e messa a punto nell’area antistante il fontanile e delle inferriate delle mura sempre presso il parcheggio dei Funari.

Ringraziamo gli operai della Vetralla Servizi per l’impegno quotidiano profuso.

In questo momento storico per il nostro paese in cui finalmente il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta sta prendendo forma, è importante la collaborazione di tutti, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per migliorare e mantenere il decoro urbano.

Amministrazione comune Vetralla

24 febbraio, 2021