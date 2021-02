Viterbese senza mezzo attacco, con la Vibonese out Murilo e Tounkara

Sport - Calcio - Serie C - Importanti assenze, entrambe per squalifica, per il match di domenica - Per il numero nove una stangata da quattro giornate - Intanto i calabresi cambiano allenatore: c'è l'ex gialloblù Roselli

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Tridente spuntato per la Viterbese.

Per gara di domenica contro la Vibonese, Taurino dovrà fare a meno di due terzi dell’attacco titolare.

Sia Murilo che Tounkara, infatti, sono stati fermati dal giudice sportivo: il primo dopo aver rimediato il quinto giallo stagionale contro il Bisceglie, il secondo per il rosso diretto arrivato dalla panchina durante la stessa partita.

Per quest’ultimo il giudice sportivo ha riservato una vera e propria stangata: ben quattro giornate “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al quarto ufficiale, evitando il contatto fisico solo perché trattenuto dall’intervento di propri dirigenti, e rivolgeva al medesimo frasi irriguardose e minacciose”.

L’emergenza in avanti è resa ancora più grande dalla probabile assenza di Bezziccheri e Tassi, fuori dai convocati del turno infrasettimanale ed entrambi ancora non al meglio.

Scontata la presenza di Rossi come punta centrale, al tecnico leccese rimane come esterno di ruolo il solo Simonelli e per forza di cose dovrà inventarsi una soluzione alternativa. Le varianti sono due: l’adattamento di un calciatore nel ruolo di esterno alto o un cambio di modulo, magari con il passaggio al 4-3-1-2.

La Vibonese, intanto, dopo aver riposato per via dell’esclusione del Trapani, si prepara alla trasferta di Viterbo con il fresco cambio in panchina. Il nuovo allenatore dei calabresi è Roselli, ex di turno con un passato in gialloblù durante la stagione 1999-2000: per lui poche panchine nella Tuscia, a cavallo tra la gestione Morace e quella Goletti, a cui fece seguito quella di Viscidi.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 21 febbraio

Palermo – Catanzaro

Catania – Bari

Monopoli – Cavese

Paganese – Turris

Viterbese – Vibonese

Foggia – Ternana

Juve Stabia – Teramo

Potenza – V. Francavilla

Casertana – Avellino

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 59 23 18 5 0 61:16 45 Avellino 47 24 14 5 5 39:21 18 Bari 45 23 13 6 4 39:19 20 Catanzaro 38 23 10 8 5 27:23 4 Catania 37 22 11 6 5 29:26 3 Foggia 36 24 10 6 8 27:27 0 Teramo 34 24 8 10 6 25:23 2 Palermo 33 24 8 9 7 26:24 2 Juve Stabia 33 24 9 6 9 25:26 -1 Casertana 33 23 10 3 10 30:36 -6 V. Francavilla 29 24 7 8 9 27:30 -3 Viterbese 28 24 7 7 10 24:28 -4 Turris 28 24 6 10 8 28:36 -8 Monopoli 24 23 6 6 11 26:34 -8 Vibonese 22 23 4 10 9 24:28 -4 Potenza 20 23 5 5 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Paganese 19 23 4 7 12 18:34 -16 Cavese 16 24 3 7 14 17:34 -17

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

19 febbraio, 2021