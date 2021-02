Il centro storico assediato da transenne e lavori in corso

Ripartiamo da San Pellegrino - Una ventina le vie e le piazze coinvolte - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Città dei papi, città delle transenne. Sforacchiata come una groviera. E si parla solo di centro storico, dentro le mura. Da piazza della Rocca a porta Romana, passando per San Faustino, Corso, via Mazzini e i quartieri medievali. Senza la pretesa di voler percorrere tutte le strade.

Ma tra le vie del centro percorse a piedi, il risultato è stato questo. Le transenne rilevate in centro storico, e che vengono messe quando c’è un reale pericolo per le articolazioni delle persone, sono in tutto una quarantina. 20 gli spazi, in altrettante vie o piazze, occupati da lavori o aree delimitate da qualcosa. Alcune, come in via Santa Maria delle Rose o via Sant’Andrea, da mesi e mesi.

Viterbo – Lavori in via San Pietro

Le vie del centro toccate dalle transenne sono almeno 16. Quattro le piazze coinvolte, un paio le strade chiuse. Un pezzo di via delle Mole e, di fatto, anche via del Giglio. Quest’ultima per l’area di lavoro in largo Cesare Battisti, la piazzetta che si affaccia su corso Italia.

Le aree di lavoro (cantieri, spazi delimitati ecc.) rilevate in centro sono state invece 9. Con tanto, in diversi casi, di ponteggi.

Viterbo – Transenne in via Fratelli Rosselli

La via a più alta densità, tra transenne e ponteggi, è via Tommaso Carletti, dove si trova il liceo classico. Anche qui, una porzione di scale, all’ingresso del portico, è stata chiusa con il nastro bianco e rosso. Lungo la via c’è poi un’altra area delimitata, 3 transenne e un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo.

Niente male nemmeno via San Lorenzo, accesso privilegiato per chi vuole vedere palazzo dei Papi e San Pellegrino, con 9 transenne e un paio di ponteggi.

Viterbo – Lavori in via San Lorenzo

Infine, l’elenco completo di transenne, aree di lavoro e spazi delimitati rilevati passeggiando per alcune vie del centro storico di Viterbo.

– Piazza Sallupara – 1 area di lavoro

– Via Matteotti – 1 transenna

– Via Santa Maria delle Rose – 2 transenne

– Via Fratelli Rosselli – 6 transenne

– Via Emilio Bianchi – 2 transenne

– San Faustino – 1 area di lavoro

– Via Tommaso Carletti – 1 area di lavoro, 2 aree delimitate, 3 transenne

– Via Cavour – 3 transenne

– Piazza del comune – 1 area di lavoro

– Via San Lorenzo – 9 transenne e un’area di lavoro

– Via San Pellegrino – 1 transenna

– Via Cardinal La Fontaine – 1 area di lavoro

– Via delle Monache – 1 strada chiusa

– Via San Leonardo – 1 transenna

– Pianoscarano – Via Sant’Andrea – 6 transenne

– Zona Paradosso – 2 transenne

– Via delle Mole – 1 transenna a chiudere una strada

– Corso Italia – Largo Cesare Battisti – 1 area di lavoro e di fatto via del Giglio chiusa ai mezzi

– Largo Cavalieri Costantiniani – 1 area di lavoro

– Via San Pietro – 1 area di lavoro

Daniele Camilli

27 febbraio, 2021