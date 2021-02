Salute - In base ai dati del portale on line del dipartimento di epidemiologia del Lazio

Viterbo – A Viterbo si muore come nelle grandi realtà industriali della regione. Un fatto che salta agli occhi analizzando i dati sullo stato di salute della popolazione residente nel Lazio del portale on line Open Salute che contiene, come spiega il sito realizzato dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale con il supporto tecnico di Inferenze, “dati e infografiche utili agli operatori del settore e agli amministratori per scopi di programmazione sanitaria”. Il sistema offre inoltre “un quadro sintetico dello stato di salute della popolazione residente nella regione, in una singola Asl, un distretto, un comune o in aggregati di comuni selezionabili da mappa”. Le elaborazioni si basano poi “sui dati dei sistemi informativi sanitari correnti e dei registri di popolazione dove disponibili”.

Viterbo, i dati sono del 2017, gli ultimi disponibili, è il terzo comune del Lazio per numero di morti (795 decessi) dopo Roma (29.458) e Latina (1126). Scendendo nel dettaglio, la città dei papi è seconda, dopo Roma, per morti causate da malattie dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato genitourinario e altre cause. Terzo posto, invece, per quanto riguarda le cause di morte dovute a disturbi psichici, malattie del sistema circolatorio, malattie dell’apparato digerente, sintomi, segni e stati morbosi mal definiti. Sul fronte delle morti dovute ai tumori maligni, il comune di Viterbo è quinto a livello regionale, dopo Roma, Latina, Guidonia e Aprilia.

In tutta la regione, nel 2017, i morti sono stati in tutto circa 60 mila. Le principali cause: malattie del sistema cardiocircolatorio (36,3%), tumori maligni (27,9%) e malattie dell’apparato respiratorio (7,5%).

Il portale Open Salute Lazio spacchetta i dati comune per comune, suddividendoli in 6 categorie: sintesi dello stato di salute, popolazione e demografia, salute materno-infantile, frequenza malattie, tumori maligni, cause di ricovero, cause di morte. Viterbo, in molti casi, presenta valori assoluti uguali, di poco inferiori o addirittura superiori alle grandi realtà industriali del Lazio.

“Il Censis – spiega un documento on line di Unioncamere Lazio – ha identificato in totale 13 poli produttivi territoriali, ovvero 13 aree vaste, articolate come segue: Roma, Latina, Frosinone-Sora, polo dei Castelli Romani, Bretella Nord, Pomezia-Santa Palomba, Civita Castellana-Viterbo, polo Sud pontino, Litorale Nord, polo di Cassino, Rieti-Cittaducale, Bretella Sud, polo di Fiano Romano-Formello. Le aree più periferiche – prosegue il documento dell’unione delle camere di commercio del Lazio – come quelle di Viterbo-Civita Castellana, di Rieti-Cittaducale, di Frosinone-Sora, di Cassino, rappresentano un interessante patrimonio di imprese, ma attraversano una fase difficile anche per la maggiore incidenza di imprese del comparto manifatturiero, più esposte al processo di deindustrializzazione o di riposizionamento industriale registrato nell’intero Paese”.

Il quadro generale. Il comune di Viterbo ha una popolazione di 67.681 residenti. Di questi, il 13% ha fino a 14 anni, il 64% tra i 15 e i 64 anni e il 23% oltre i 65. La classe di età più numerosa va dai 50 ai 54 anni, si per gli uomini che per le donne. La meno numerosa, quella che si colloca tra i 15 e i 19 anni con dati simili agli ultra 85enni.

L’indice di vecchiaia del comune di Viterbo è 183,1. In tutta la regione si attesta invece a 162,6. “L’indice di vecchiaia – spiega il sito Open Salute – rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero delle persone con più di 65 anni e il numero dei bambini fino ai 14 anni. Per esempio se in un’area l’indice di vecchiaia è pari a 153 significa che in quel luogo risiedono 153 anziani ogni 100 bambini”.

L’indice di dipendenza della città dei papi è pari a 35,7 (Lazio, 33,4). “L’indice di dipendenza anziani – prosegue il sito del dipartimento di epidemiologia – esprime il carico della popolazione anziana sulla popolazione in età lavorativa. È il rapporto tra il numero delle persone con più di 65 anni e la popolazione attiva (15-64 anni). Per esempio se in un’area l’indice di dipendenza anziani è pari a 34 significa che in quel luogo risiedono 34 anziani ogni 100 persone in età lavorativa”.

Infine, l’indice di dipendenza strutturale è di 55,1. Quello della regione Lazio arriva a 54. “L’indice di dipendenza strutturale – aggiunge Open Salute Lazio – esprime il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Per esempio: se in un’area l’indice di dipendenza strutturale è pari a 56 significa che in quel luogo ogni 100 persone in età lavorativa ci sono 56 persone a carico (bambini e anziani)”.

Le malattie più frequenti a Viterbo, dati 2019, sono poi l’ipertensione arteriosa (12.701 casi), il diabete (4346) e l’ipotiroidismo (3556). I tumori più frequenti, dati 2017, riguardano invece il colon retto e ano (16,2% dei casi registrati a Viterbo), trachea, bronchi e polmoni (12,5%) e la mammella femminile (11,6%).

Le principali cause di ricovero (2019) vedono al primo posto le malattie del sistema cardiocircolatorio (15,3%), le malattie dell’apparato digerente (11,3%) e le malattie dell’apparato respiratorio (10,9%).

Infine, le cause di morte. A Viterbo, le più importanti sono dovute alle malattie del sistema circolatorio (33,3%), ai tumori maligni (24,3%) e alle malattie dell’apparato circolatorio (11,6%).

Alcuni dati ulteriori.

Frequenza malattie. Viterbo è al sesto posto a livello regionale per infarti e al quarto per ictus. Dopo Roma, Latina e Guidonia.

Numero di tumori. Viterbo è il quarto comune del Lazio, dopo Roma, Latina e Guidonia, per casi di tumore registrati nel 2017. Nello specifico, la città dei papi è al terzo posto per il tumore all’intestino tenue, prima ci sono Roma e Fiumicino, per quello al colon retto e all’ano (Roma e Latina, primo e secondo posto) e per i tumori ematologici (Roma, Latina e Frosinone al primo e al secondo). Viterbo è poi al secondo posto per il tumore alla colecisti (Roma e terzo posto per Guidonia). Quarta posizione per quanto riguarda i tumori a trachea, bronchi e polmoni. Quinto per il melanoma della cute e il rene. Settimo per il cervello. Nella maggior parte dei casi dopo realtà come Roma, Latina, Guidonia, Pomezia, Tivoli, Aprilia e Frosinone.

Cause di ricovero. Viterbo è al secondo posto regionale per ricoveri dovuti a malattie endocrine e disturbi immunitari. Dopo Roma e prima di Fiumicino. Terzo posto per i ricoveri provocati da traumatismi e da sintomi, segni e stati morbosi mal definiti. Quinto posto per le cause legate alle malattie dell’apparato respiratorio e sesto per i ricoveri connessi a disturbi psichici. In quest’ultimo caso dopo Roma, Guidonia, Latina, Aprilia e Rieti.

