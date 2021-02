Vito Crimi: “Espulsi i senatori e deputati del M5s che non hanno votato la fiducia a Draghi”

Politica - Il capo politico del Movimento: “Per fare la nostra parte abbiamo bisogno di un gruppo coeso”

Roma – “Come già avvenuto al Senato, anche i portavoce del MoVimento 5 Stelle che nel voto di fiducia alla Camera si sono espressi diversamente dal gruppo parlamentare verranno espulsi”. Lo ha annunciato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ha annunciato con un post su facebook.

“Chi ha scelto di votare diversamente – ha spiegato Crimi – ha scelto di chiamarsi fuori da questo gruppo, lasciando dei vuoti. Ora le fila vanno serrate, affinché l’azione del gruppo, della squadra, sia ancora efficace”.

“Quello sulla fiducia non è un voto come tanti altri – ha proseguito il capo politico del Movimento 5 stelle -. Stabilisce gli equilibri all’interno del Parlamento, determinando i posizionamenti fra maggioranza e opposizione. Chi non ha votato la fiducia a questo governo si è automaticamente collocato all’opposizione, dunque all’opposizione del MoVimento che ha deciso di sostenerlo, ed era perfettamente consapevole delle conseguenze delle proprie scelte”.

Vito Crimi

“È bene ribadire – ha quindi concluso Vito Crimi – che quella espressa dal Movimento non è una fiducia incondizionata, come non lo era quella che abbiamo accordato ai governi precedenti. Faremo la nostra parte, come sempre, lavorando con spirito critico e propositivo ogni giorno, come abbiamo già fatto. Ma per fare questo abbiamo bisogno di un gruppo che sia solido, coeso, consapevole della propria forza e del fatto che solo camminando ancora fianco a fianco i suoi portavoce potranno continuare ad ottenere risultati per la collettività”.

“Ho cercato il governo di alto profilo come indicato dal presidente Mattarella, ma non l’ho trovato – ha spiegato Leda Volpi, deputata del M5s che non ha votato il proprio sostegno al governo -. Ho cercato il super ministero per la transizione ecologica, con superdeleghe ad ambiente, energia e sviluppo economico, ma non l’ho visto. Allora sono andata a chiedere rassicurazioni ai miei ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico, ma ho trovato altri signori. E quindi via, ho votato no”.

19 febbraio, 2021