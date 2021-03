1299 persone in convalescenza a casa e 59 ricoverate – Ieri un morto

Coronavirus - La vittima un 69enne di Canepina - Nell'alto Lazio 277 positivi e 113

Viterbo – Covid, morto un 69enne di Canepina. 69 i positivi di ieri nella Tuscia e 37 i pazienti guariti.

Dei nuovi casi di ieri due hanno necessitato del ricovero in ospedale mentre gli altri sono tutti in isolamento a casa.

Per quanto riguarda la situazione ospedali ci sono 26 persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 5 ricoverate in Terapia intensiva Covid di Belcolle, 20 ricoverate alla Medicina Covid di Belcolle, 8 ricoverate alla Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone.

Sono 1358 gli attualmente positivi di cui 59 ricoverati e 1299 in convalescenza a casa.

I casi totali dall’inizio della pandemia nella Tuscia salgono a 13078. 11327 il numero delle persone negativizzate, 393 le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 123825 tamponi.

Alto Lazio

Sono 89 i nuovi casi registrati dalla Asl di Rieti. 39 i guariti e, fortunatamente, nessuna persona deceduta. 188, invece, i casi nel territorio della Asl Roma 4, i guariti sono stati 74 .

Lazio verso la zona arancione

In attesa di avere notizie sui dati epidemiologici che potrebbero far tornare il Lazio in zona arancione a partire da lunedì 29 marzo, l’assessore Di Berardino anticipa che le scuole riapriranno.

“Gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attività in presenza – spiega di Berardino -. Per quanto riguarda le superiori, queste rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza”.

A partire da lunedì 29 marzo e per tutto il mese di aprile, la regione Lazio consentirà agli studenti di effettuare i tamponi senza ricetta medica negli hub regionali.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 13078 (3557 a Viterbo; 9521 in provincia)

Attualmente positivi: 1358

Guariti: 11327

Morti: 393 + 1

Ricoverati: 59 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17630

Comuni con positivi

Viterbo: 3557 casi (99 morti e 3038 guariti)

Civita Castellana: 951 casi (20 morti e 858 guariti)

Montefiascone: 693 casi (36 morti e 600 guariti)

Vetralla: 536 casi (11 morti e 471 guariti)

Nepi: 456 casi (16 morti e 401 guariti)

Tarquinia: 406 casi (9 morti e 348 guariti)

Tuscania: 376 casi (11 morti e 329 guariti)

Fabrica di Roma: 341 casi (4 morti e 319 guariti)

Orte: 333 casi (11 morti e 274 guariti)

Vitorchiano: 290 casi (3 morti e 260 guariti)

Ronciglione: 290 casi (13 morti e 244 guariti)

Capranica: 259 casi (5 morti e 233 guariti)

Bagnoregio: 258 casi (5 morti e 243 guariti)

Bassano Romano: 252 casi (13 morti e 215 guariti)

Sutri: 230 casi (7 morti e 165 guariti)

Soriano nel Cimino: 222 casi (11 morti e 181 guariti)

Monterosi: 203 casi (3 morti e 170 guariti)

Acquapendente: 156 casi (8 morti e 134 guariti)

Vignanello: 152 casi (5 morti e 131 guariti)

Canepina: 152 casi (3 morti e 127 guariti)

Castel Sant’Elia: 147 casi (4 morti e 135 guariti)

Caprarola: 145 casi (3 morti e 103 guariti)

Vasanello: 141 casi (3 morti e 95 guariti)

Marta: 136 casi (1 morto e 134 guariti)

Corchiano: 127 casi (4 morti e 114 guariti)

Montalto di Castro: 124 casi (6 morti e 106 guariti)

Valentano: 120 casi (6 morti e 107 guariti)

Oriolo Romano: 118 casi (1 morto e 97 guariti)

Canino: 116 casi (1 morto e 103 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 103 guariti)

Ischia di Castro: 111 casi (4 morti e 96 guariti)

Blera: 103 casi (5 morti e 80 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Bolsena: 83 casi (6 morti e 71 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 81 casi (3 morti e 63 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 69 guariti)

Carbognano: 74 casi (71 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 66 guariti)

Farnese: 72 casi (3 morti e 67 guariti)

Monte Romano: 72 casi (1 morto e 65 guariti)

Faleria: 64 casi (54 guariti)

Gallese: 65 casi (56 guariti)

Castiglione in Teverina: 53 casi (49 guariti)

Calcata: 51 casi (45 guariti)

Gradoli: 52 casi (3 morti e 39 guariti)

Villa San Giovanni: 44 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 40 casi (5 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Barbarano Romano: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Civitella d’Agliano: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 18 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Vejano: 43 casi (2 morti e 39 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 112 guariti)

Capodimonte: 83 casi (83 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 31 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

26 marzo, 2021