12enne trovata morta in casa, si indaga per istigazione al suicidio

Torino - Sequestrati cellulare e computer - Tra le ipotesi al vaglio quella di un suicidio o di un gioco finito male

Torino – Una ragazzina di 12 anni è stata trovata senza vita in casa nella tarda serata di domenica in località Baio Dora di Borgofranco d’Ivrea. Si indaga per istigazione al suicidio.

Carabinieri e 118

Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ivrea e della stazione di Settimo Vittone, intervenuti dopo essere stati chiamati dai genitori. sarebbe stato il padre a trovare il corpo della figlia. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che, giunto nell’abitazione, non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso della 12enne.

Tra le ipotesi che si stanno valutando quella di un suicidio o di un gioco finito male.

I militari dell’Arma, su disposizione della procura, hanno sequestrato il cellulare e il computer della giovane, che saranno analizzati in queste ore per scongiurare l’ipotesi di una sfida su Tik Tok di cui al momento non ci sono riscontri.

15 marzo, 2021