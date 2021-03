“15 bimbi hanno chiesto l’iscrizione e non tutti sono stati ammessi”

Viterbo - Comune - La consigliera Patrizia Notaristefano torna sull'asilo nido comunale dando altre cifre rispetto all'assessora Sberna (Servizi sociali)

Viterbo -“Non comprendo da cosa l’assessora ha percepito toni non collaborativi dal mio intervento di lunedì”. Asilo nido comunale, il confronto a distanza tra Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020) e l’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna continua.

Motivo del contendere gli iscritti nella struttura.

“Considerando che sono una persona rispettosa degli altri e nel contempo chiara sui temi che porto all’attenzione dei miei interlocutori – fa notare Notaristefano – la sua obiezione è inaccettabile e incomprensibile se si presta attenzione alle parole e alle proposte contenute nei miei interventi”. Partendo dai numeri. “Li conosco bene – attraverso i numerosi accessi agli atti sul tema, ho avuto modo d’approfondire quello che affermo.

Nell’ultimo anno educativo hanno chiesto d’iscriversi al nido comunale I cuccioli 15 bambini, ma non tutti sono stati ammessi. La scelta su come procedere è stata squisitamente amministrativa e se vogliamo, non del tutto chiara, visto che alcuni bimbi hanno potuto beneficiare del posto presso il Nido, rispetto a chi li precedeva in graduatoria.

Inoltre io mi sono riferita alla ricettività del nido comunale e non al totale di tutti i posti disponibili tra comunali e convenzionati, come si evince dalla sua risposta, evidentemente non attinente.

Ho ritenuto quindi necessario chiarire una situazione che sta particolarmente a cuore a me e a tanti genitori che chiedono chiarimenti, che spesso gli uffici non forniscono.

O forse per essere collaborativi bisogna avere un atteggiamento accondiscendente di fronte a risposte parziali e imprecise?”.

Per Notaristefano c’è un solo modo d’agire: “Credo che sottolineare le criticità e affrontarle attraverso un dialogo scevro da pregiudizi possa servire a trovare soluzioni efficaci. Io rimango disponibile a qualunque confronto”.

