In 15 a una festa in villa nonostante le norme anti Covid

Tarquinia – Festa di 18esimo in villa nonostante le norme anti Covid, multate 15 persone.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania, in servizio perlustrativo di notte a Tarquinia in località marina Velca, sono intervenuti alle 2 di notte all’interno di una villa, in un complesso residenziale.

“Lì – si legge nella nota dei carabinieri – era in corso un party per festeggiare il 18esimo compleanno della proprietaria dell’abitazione, e hanno trovato 15 ragazzi di età tra i 18 e i 22 anni; i ragazzi partecipanti alla festa privata sono stati tutti sanzionati per violazione delle misure di contrasto al Covid 19”.

1 marzo, 2021