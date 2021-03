16enne legato col guinzaglio all’auto, arrestato il padre

Caserta - Vittima delle ripetute violenze dell’uomo anche la moglie

Caserta – Avrebbe legato il figlio di 16 anni all’auto con un guinzaglio dopo averlo sorpreso in compagnia di un amico “sgradito”, arrestato 54enne.

L’uomo, di origini albanesi ma residente da anni in un comune in provincia di Caserta, è stato arrestato dalla polizia. Sarebbe stato il giovane a far scattare la denuncia e dunque le manette. Secondo quanto emerso, il figlio avrebbe raccontato di essere stato legato con il guinzaglio al cofano di un’auto, perché l’uomo lo avrebbe sorpreso in compagnia di un amico non gradito. L’adolescente avrebbe anche ricevuto un colpo alla testa, che gli ha provocato un trauma cranico.

Il 6 marzo era scappato di casa e si era presentato alla questura di Caserta proprio per denunciare le violenze raccontando di un incubo quotidiano fatto di botte e umiliazioni. Si tratterebbe di una vicenda di maltrattamenti ripetuti nell’ambiente familiare: l’uomo, accusato di aver maltrattato il figlio, ma anche la moglie, è finito in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto in modo piuttosto veloce la richiesta della procura.

30 marzo, 2021