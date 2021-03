Coronavirus - I dati del bollettino regionale

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Vaccini anti-Covid: tutte le info su come prenotare il vaccino e chi può farlo per le vulnerabilità, i caregiver, gli over 70 e gli under 65 anni al link: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-anti-covid-19-pazienti-estremamente-vulnerabili-popolazione-79-78-e-65-64-anni

Attiva da oggi la prenotazione online dei soggetti estremamente vulnerabili per codice di esenzione. Oltre 3mila le prenotazioni effettuate. I pazienti onco-ematologici che stanno eseguendo terapie attive possono rivolgersi direttamente ai centri che li hanno in cura o dal proprio medico di medicina generale per programmare la vaccinazione. Lo stesso vale per i diabetici gravi e il diabete di tipo 1 presso i centri di cura o il proprio medico di famiglia;



Per i caregiver dei soggetti in assistenza domiciliare integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistita possono prenotare la vaccinazione chiamando il numero 06/164161841, sono già circa 200 le prenotazioni effettuate;



Vaccini da medici di medicina generale: vaccinazioni in costante crescita, raggiunte le 10 mila somministrazioni;



Vaccini anti-Covid: viaggiamo ad una media di 17mila somministrazioni in un giorno ed entro stasera superato il traguardo delle 490mila vaccinazioni somministrate totali nel Lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;



Vaccinazioni over 80: oggi superata la quota delle 145 mila vaccinazioni over 80 che rappresenta oltre il 35% dell’intera popolazione target. Siamo la regione che ha vaccinato più anziani;

4 marzo, 2021