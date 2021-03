2 kamikaze si fanno esplodere fuori da una cattedrale cattolica, almeno 20 feriti

Indonesia - Sono arrivati a bordo di una moto

Makassar – 2 kamikaze in una cattedrale cattolica, almeno 20 feriti.

A Makassar, in Indonesia, in occasione della messa per la domenica delle palme, 2 kamikaze si sono fatti esplodere mentre passavano a bordo di una moto di fronte ai cancelli di una chiesa. Sarebbero almeno 20 i feriti, tra cui 5 fedeli.

“Volevano entrare nel complesso della chiesa – ha spiegato Argo Yuwono, portavoce della polizia -. I due attentatori sono morti nell’esplosione e la moto è stata distrutta. Stiamo raccogliendo resti umani per poter identificare il sesso dei kamikaze”.

“Condanno fermamente questo atto di terrorismo e ho ordinato al capo della polizia di indagare a fondo sull’organizzazione dei sospetti e di smascherarla fino alle sue radici – ha dichiarato il presidente indonesiano Joko Widodo -. Il terrorismo è un crimine contro l’umanità e non ha nulla a che fare con nessuna religione. Tutti gli insegnamenti religiosi rifiutano il terrorismo a qualsiasi titolo. Invito a pregare per la guarigione immediata dei feriti”.

28 marzo, 2021