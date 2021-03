“200mila euro per sistemare via Liberati e viale Europa”

Villa San Giovanni in Tuscia - Comune - Sarà realizzato un marciapiedi - Previsto anche ampliamento

Villa San Giovanni in Tuscia – Riceviamo e pubblichiamo – Via Padre Mauro Liberati e viale Europa sono col tempo diventate due arterie importanti visto che collegano il centro urbano con le zone limitrofe che hanno visto l’espansione urbanistica del paese negli ultimi decenni.

Oltre ciò, il fatto che sono caratterizzate da una alberatura di alti tigli e che girano intorno ai grandi prati del paese, hanno fatto si che le due strade siano diventate meta di lunghe passeggiate.

Col tempo, però, i due viali sono rimasti con le medesime caratteristiche che avevano quando venivano percorsi dai sangiovannesi per recarsi in campagna: limitata larghezza, assenza di marciapiede convogliamento delle acque difficoltoso.

Per fortuna viene in soccorso la Regione Lazio con un finanziamento di 200 mila euro per la messa in sicurezza di queste due strade.

Il comune, infatti, ha avanzato nel 2020 una richiesta di finanziamento straordinario sulla base della Legge Regionale n. 14 del 2008 ed è di queste settimane la notizia dell’inserimento di questo intervento tra quelli finanziabili.

Un risultato importante per la nostra comunità e una conferma dell’attenzione della regione Lazio sui problemi dei piccoli comuni. Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Enrico Panunzi che ha sostenuto questa nostra esigenza: è fondamentale poter contare su un amministratore sempre attento ai problemi del territorio e soprattutto dei piccoli paesi che sono gli Enti più in difficoltà in questo momento di crisi.

Grazie a questo finanziamento riusciremo a realizzare i marciapiede e mettere così in sicurezza il traffico pedonale.

Altro aspetto importante è l’incanalamento delle acque piovane; le due strade si trovano nella vallata subito sotto il declivio della collina di Poggio Aguzzo e quindi raccolgono una grande quantità di acqua durante le precipitazioni piovose. Dove sarà possibile si realizzerà anche un ampliamento delle due strade, soprattutto di viale Europa, il tutto con il necessario arredo urbano.

La sistemazione di queste due importanti strade era uno degli impegni che avevamo preso con la cittadinanza e a poco più di un anno e mezzo dall’inizio del mandato elettorale lo portiamo a compimento.

Paolo Valeri assessore Lavori pubblici

23 marzo, 2021