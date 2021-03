29 milioni di dosi AstraZeneca ritrovate ad Anagni, Palazzo Chigi: “Destinate al Belgio”

Coronavirus - L’ispezione dei Nas su richiesta della Commissione Ue

Anagni – “Nella giornata di sabato 20 marzo, la Commissione europea ha chiesto al presidente del Consiglio Mario Draghi di verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. Il presidente del Consiglio ha informato il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha disposto un’ispezione che si è tenuta tra sabato e domenica grazie all’opera dei Nas. Dall’ispezione è risultato che i lotti erano destinati in Belgio. Tutti i lotti in uscita vengono controllati dai Nas”.

Con questa comunicazione, Palazzo Chigi prova a spegnere sul nascere la polemica sulle 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca ferme nello stabilimento Catalent di Anagni, pronte, secondo quanto scritto oggi dalla Stampa, per essere spedite nel Regno Unito. Le dosi, invece, riferiscono dal governo, sono destinate al Belgio in qualità di base logistica, da dove verranno smistate solo fra gli stati membri.

“Spetta all’azienda AstraZeneca decidere dove vanno le dosi” stoccate ad Anagni, ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa, “ma non possiamo fare a meno di notare che AstraZeneca è molto indietro con le consegne” all’Unione europea. “Di 120 milioni di dosi” che avrebbe dovuto consegnare nel primo trimestre secondo il contratto, ha tagliato a “30 milioni ma non è nemmeno vicino a questa cifra” ha spiegato Dombrovskis.

Intanto, in merito alle milioni di dose stoccate nel Frusinate, interviene direttamente anche l’azienda anglo-svedese. “Al momento non sono previste esportazioni oltre ai paesi COVAX. Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino in attesa di rilascio del controllo qualità per essere inviate a COVAX come parte del nostro impegno a fornire milioni di dosi ai paesi a basso reddito: il vaccino è stato prodotto al di fuori dell’Ue e portato nello stabilimento di Anagni per essere riempito in fiale”. L’Ue, rileva l’azienda, “sostiene pienamente la fornitura di paesi a basso e medio reddito attraverso lo strumento COVAX”.

24 marzo, 2021