Un ufficio tutto tuo solo quando ne hai bisogno. Il Coworking è anche a Viterbo. Un luogo creativo per te…

Economia - Cowo849 significa uffici, postazioni, sale meeting a disposizione di imprenditori, professionisti, studenti per la propria sede di lavoro, smartworking o didattica a distanza. Tutto con la possibilità di prenotare a ore, a giorni o periodi lunghi

Viterbo – sponsorizzato – Pensare alla struttura cowo849 significa avere in mente un luogo creativo dove incontrare più realtà lavorative indipendenti tra loro in cui la parola d’ordine è condivisione.

Cowo849 si trova a Viterbo in Strada Cassia Nord Km. 85 ed è uno spazio davvero innovativo e accogliente.

Lavorare in un coworking offre prima di tutto la possibilità di fare rete con altri professionisti, imprenditori e offre l’opportunità di incontrare potenziali clienti, partner e collaboratori in maniera semplice ed informale.

Ogni giorno si immerge la propria attività lavorativa in un luogo intellettualmente attivissimo e di enorme arricchimento culturale.

Sappiamo bene che condividere un ambiente stimolante offre la possibilità di confrontarsi con altri professionisti il risultato è: avere idee innovative e brillanti.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda l’atmosfera che si crea nei coworking: non essendoci competizione né rivalità fra le persone.

Per molti freelance inoltre, questa è l’occasione per evitare un’attività lavorativa solitaria. Un aspetto che migliora la qualità della vita e di conseguenza anche del lavoro.

Ogni spazio all’interno della struttura coworking è funzionale e interessante, i momenti d’incontro magari di semplice evasione, anche una pausa caffè, possono diventare momenti produttivi, con naturalezza si parla della quotidianità ma anche di progetti e si possono creare delle sinergie interessanti.

COME FUNZIONA, QUALI SONO GLI SPAZI, COME PRENOTARLI PER OGNI ESIGENZA.

Iniziamo parlando di postazioni condivise, grandi scrivanie da più postazioni che si trovano all’interno della struttura ma fuori dalle composizioni uffici.

Il vero e proprio coworking: lavorare al fianco di qualcuno che svolge un lavoro che non ha nulla a che vedere con il mio.

Spazio Condiviso

Per tutti coloro che hanno bisogno di una maggiore privacy suggeriamo la soluzione ufficio, stanze arredate, chiavi personalizzate, possibilità di creare un vero e proprio ufficio ad hoc. Il vero e proprio temporary office: ho un ufficio tutto mio solo per il periodo che decido io.

Sono disponibili uffici da una postazione o anche soluzioni più grandi per attività più strutturate (stanze da due o tre postazioni).

Ufficio da 1 TryCatch

Per chi vuole organizzare riunioni per 5/6 persone è disponibile una sala meeting arredata, con smart tv per presentazioni. La sala è attrezzata anche per organizzare meeting web ed è fornita di computer già configurato per riunioni via Meet, Skype o Zoom. Il personale provvederà all’organizzazione tecnica, basta entrare in sala e il meeting inizia.

Sala Riunioni 1

Per chi ha esigenze di formazione o di appuntamenti con più persone, è disponibile la sala corsi. Uno spazio ampio dove possono accedere fino a 20 persone. Spazio fornito di smart tv e proiettore, arredato con poltroncine con ribaltina, accessi separati per poter effettuare entrate e uscite contingentate.

Sala Corsi 1

Tutti gli spazi possono essere richiesti con una grande flessibilità, parliamo di prenotazioni a ore, a giorni o anche per periodi più lunghi non definiti.

Le prenotazioni possono essere fatte via web al sito www.cowo849.it o telefonicamente al numero 0761/1872849.

Sul sito www.cowo849.it trovate tutte le tariffe per utilizzi di poche ore o per periodi lunghi.

COSA INCLUDE IL CANONE. QUALI SONO I VANTAGGI DI UTILIZZARE LO SPAZIO COWO849.

Il canone è fisso.

Nessun costo aggiuntivo, zero bollette = zero pensieri.

Per avere un ambiente di lavoro funzionale oggi occorre una rete internet a banda larga con wi-fi condivisa, un servizio di segreteria, delle stanze per riunioni tecnologicamente attrezzate, delle sale ristoro con distributori automatici, parcheggi auto che permettono di ricevere ospiti in assoluta comodità

Cowo849 pensa a tutto e tutto questo è compreso nel prezzo!

PERCHÉ DEVI PROVARE QUESTA ESPERIENZA. IL VALORE DEL RISPARMIO E DELLA CONDIVISIONE.

Oltre al grande risparmio economico derivante di questa scelta, va sottolineato che quando parliamo di condivisione lo facciamo perché ogni realtà lavorativa che sceglie lo spazio condiviso come soluzione per vivere il proprio lavoro, entra a far parte di un gruppo di persone che hanno come obbiettivo l’ottimizzazione del loro del loro tempo, perché in questo posto è già tutto organizzato.

All’interno di Cowo849 accade spesso qualcosa di particolare, si costruiscono delle belle esperienze, si condividono eventi, si progettano dei lavori, si diventa creativi!

Nel tempo che viviamo così complicato dal punto di vista della socializzazione, lo spazio Cowo849 rappresenta una buona soluzione per pensare al futuro.

Cowo849 si rivolge anche a giovani studenti universitari che qui, nell’isola loro dedicata, potranno seguire la didattica a distanza sfruttando una potente connessione e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal coworking.

Il tutto nel totale rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid al punto che molte persone hanno scelto la struttura per lavorare con sicurezza ma fuori dalle mura domestiche, a volte il comfort di un ufficio è necessario per rendere il lavoro veramente produttivo.

Cowo849 offre la possibilità di cancellare l’isolamento del lavoro da casa, permettendo anche di sfuggire alle innumerevoli distrazioni dell’ambiente domestico.

E dallo smartworking si passa in un attimo al coworking.

Vienici a trovare o contattaci per qualunque informazione.

Strada Cassia Nord Km. 85, Viterbo

web: www.cowo849.it

Tel: 0761/1872849

Mail: info@cowo849.it



25 marzo, 2021