“300mila euro l’anno per riparare i bus, la flotta va rinnovata”

Viterbo - Comune - L'assessore Contardo annuncia per Francigena l'arrivo di mezzi per portare a 16 su 24 i nuovi

Viterbo – Enrico Contardo

Viterbo – (g.f.) – “Sedici bus Francigena su 24 rinnovati sarebbe un bel miglioramento del servizio”. Enrico Maria Contardo (assessore alla società partecipate) sa che il parco macchine dedicato al trasporto pubblico locale è fatiscente.

Basti pensare che ogni anno, i dati sono dello stesso Contardo, si spende qualcosa come 300mila euro solo di meccanico, per le riparazioni. La flotta va svecchiata e in commissione, seppure si stesse parlando d’altro, ha anticipato le intenzioni dell’amministrazione comunale. Più bus per tutti… i viterbesi.

Alvaro Ricci (Pd) è rimasto favorevolmente colpito. E anche un po’ scettico. “Prendo atto dell’inversione di marcia – osserva Ricci – fino a poco tempo fa le intenzioni erano diverse e quattro mezzi che dovevano arrivare se li è presi Rieti. Noi lo andiamo dicendo da tempo che vanno acquistati”. Sarà la volta buona?

Quattro dovrebbero arrivare entro luglio, c’è il finanziamento da 500mila euro. “Abbiamo verificato – osserva Contardo – che acquistandone otto nuovi a metano, Euro 6, si tagliano del 50% le spese per le riparazioni, che su 24 bus pesano per 300mila euro l’anno.

I primi quattro dovrebbero essere i primi ad arrivare, altrettanti dovrebbero essere finanziati con l’avanzo di bilancio 2021, quindi acquistati direttamente dall’amministrazione comunale.

Con un leasing la stessa Francigena ne dovrebbe acquisire altri. Alla fine dell’operazione, il totale dei mezzi nuovi darebbe come risultato 16. Che su 24 non è poco. “Garantirebbero un notevole miglioramento del servizio offerto all’utenza”.

27 marzo, 2021