34 milioni di dosi somministrate, procede nel Regno Unito l’uscita graduale dal lockdown

Londra - È possibile da oggi allargare i contatti sociali fino a sei persone di due nuclei familiari diversi - Riprendono anche le attività sportive individuali all'aperto

Londra – Il Regno Unito spinge sulla campagna vaccinale e procede con il piano di uscita graduale e a tappe dal lockdown annunciato settimane fa dal governo Johnson. Ad oggi, nel paese britannico sono state somministrate circa 34 milioni di dosi.

Dopo la riapertura delle scuole l’8 marzo, torna oggi nuovamente in vigore la “regola del sei”, che permette ai cittadini di riunirsi fino a un massimo di sei persone di due nuclei familiari diversi. Riprendo inoltre le attività sportive individuali all’aperto.

Il piano delle riaperture graduali non è comunque irreversibile. Il primo ministro Boris Johnson ha infatti più volte sottolineato che l’allentamento delle misure a tappe non è vincolato a specifiche date, ma all’andamento dei contagi.

Al momento, però, il piano delle riaperture sembra procedere senza complicazioni, visto il calo costante e repentino dei contagi nel Regno Unito. Se la situazione dovesse continuare su questa strada, il prossimo step è fissato per il 12 aprile. In quella data dovrebbero riaprire bar, pub e ristoranti, ma con il servizio solo all’aperto. Locali al chiuso, teatri e cinema dovrebbero invece poter ripartire da metà maggio, quando il governo potrebbe rivedere anche alcune restrizioni, attualmente in vigore, per i viaggi interni al paese.

L’ultima tappa del programma di riaperture graduali dovrebbe essere il 21 giugno, quando nel Regno Unito potrebbe riprende l’attività alberghiera e potrebbe arrivare il via libera anche per i viaggi internazionali. Calo dei contagi permettendo.

29 marzo, 2021