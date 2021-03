500 cestini per rifiuti acquistati, gran parte resteranno in magazzino

Viterbo - In consiglio comunale svelato il "giallo" sollevato da Alvaro Ricci (Pd) - Costo per lo svuotamento non calcolato

Viterbo – (g.f.) – Cinquecento cestini per i rifiuti in magazzino. In larga parte resteranno inutilizzati, almeno per ora.

In consiglio comunale si svela il “mistero” sollevato dal capogruppo Pd Alvaro Ricci. “Cinquecento cestini – osserva Ricci – e 1600 compostiere giacciono in un magazzino di Viterbo Ambiente”.

Sono attesi, mancano in alcune zone della città, ma pare che almeno per ora non saranno posizionati, non tutti almeno. Il loro svuotamento non è previsto nell’appalto ponte per la nettezza urbana.

“Ottanta – ricorda il sindaco Giovanni Arena in consiglio comunale – sono stati utilizzati per sostituire altri rotti. Per il resto, Viterbo Ambiente aspettava di conoscere la collocazione dove metterli. Nel centro storico, ma soprattutto in periferia ce n’è più bisogno. In modo razionale, per un uso appropriato”.

Acquistati i cestini, non è stato definito il costo per la loro pulizia. “Una svista grave – osserva Ricci – andava evitata”.

La sostituzione in città avverrà di conseguenza, in modo ponderato.

“Dove mancano li cambiamo – spiega in consiglio comunale Eugenio Monaco, dirigente Ambiente – ma non raddoppieremo i cestini presenti, per non aumentare l’indifferenziato. Useremo solo quelli che servono. Stiamo valutando i costi per effettuare il servizio senza aggravi”.

10 marzo, 2021