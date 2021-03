70mila uomini in strada per i controlli nel weekend di Pasqua

Coronavirus - L’indicazione del Viminale: “Agire con un profondo senso di umanità"

Roma – Pasqua e Pasquetta sorvegliate speciali. Con un’Italia che diventerà in blocco zona rossa, il Viminale annuncia controlli a tappeto contro assembramenti e spostamenti: saranno oltre 70mila gli uomini in divisa impegnati in strada per far rispettare le misure anti-contagio.

Controlli polizia

Nel mirino ci saranno soprattutto feste private e titolari “ribelli” di bar e locali, che potrebbero sfidare le restrizioni previste dal Dpcm per alzare le saracinesche pur di non rinunciare all’incasso. L’indicazione che arriva dal ministero degli Interni è di controllare il territorio con scrupolo, agendo con quello che la ministra Luciana Lamorgese definisce “un profondo senso di umanità”.

Nello scorso weekend il bilancio è stato di oltre 215.000 persone controllate, 6.000 sanzionate, 40 denunciate; 300 gli esercizi commerciali multati, 60 quelli chiusi.

C‘è “un senso di stanchezza diffuso”, soprattutto tra i più giovani, “ma dobbiamo tutti stringere i denti perché la campagna di vaccinazione è entrata in una fase cruciale. Non è il momento di abbassare la guardia, dobbiamo essere estremamente responsabili anche in vista della Pasqua“. A dirlo, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, è la ministra Luciana Lamorgese, assicurando che le forze di polizia, che “dall’inizio del 2021 hanno svolto quasi otto milioni di controlli sanzionando 100mila persone e oltre mille esercizi commerciali”, continueranno “a operare con scrupolo, ma anche con profondo senso di umanità”.

30 marzo, 2021