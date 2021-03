Meloni: “Ancora dpcm, non vedo discontinuità con Conte”

Roma - La leader di Fratelli d'Italia sul governo Draghi e sui vaccini: "Perdere tempo non è più possibile"

Condividi la notizia:











Roma – Con il governo Draghi “abbiamo in pratica gli stessi ministri e sottosegretari, si continua a procedere per dpcm e le scelte adottate dal governo non cambiano rispetto a quello che abbiamo visto con Conte”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos, è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni

Sul tema dei vaccini anti Covid da parte del governo Draghi “per ora non vedo un cambio di passo rispetto al governo Conte, i volti, i contenuti e i metodi sono gli stessi del governo giallorosso” sottolinea.

“La discontinuità – spiega la leader dell’unico partito all’opposizione del governo Draghi – va dimostrata con i fatti e per ora l’unica differenza che vedo è la sostituzione del commissario Domenico Arcuri, che avevamo chiesto a Draghi la prima volta che lo abbiamo incontrato alle consultazioni”.

Sui vaccini prosegue : “Io non dispongo di elementi per dire se lo Sputnik sia sicuro o meno ma il governo può rispondere a questa domanda perché ha i dati e sulla base delle evidenze scientifiche può agire. Perdere tempo non è più possibile – sottolinea -. La Russia sostiene di avere 50 milioni di dosi per l’Ue e se ci sbrighiamo possiamo acquistare quelle che servono”.

Poi uno sguardo all’Unione europea: “Per quanto riguarda l’Unione Europea è ormai evidente che è partita tardi e si è mossa peggio: questa campagna vaccinale è un fallimento. Auspico e mi aspetto che a questo punto Mario Draghi si faccia sentire e che il governo italiano abbia come stella polare l’interesse nazionale, approvvigionandosi con vaccini non oggetto di trattative con l’Unione europea”.

Condividi la notizia:











6 marzo, 2021