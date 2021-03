Due pubblicazioni del 1929 sulla vita di Santa Rosa

Cultura - Ad opera dell'Unione giovanile cattolica di Viterbo, a partire da lunedì 15 marzo saranno in distribuzione nelle librerie della città e negli store online

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Due pregevoli e rari esempi di letteratura edificante tornano a nuova vita grazie ad una iniziativa di Intermedia Edizioni. A partire da lunedì 15 marzo saranno infatti in distribuzione nelle librerie di Viterbo e negli store on line due preziose pubblicazioni risalenti al 1929 ad opera dell’Unione giovanile cattolica di Viterbo dedicate alla vita e alle opere di santa Rosa.

Arricchiti da raffinati disegni realizzati da Giambattista Conti, i volumi, riproposti in due diversi formati e intitolati la “Vita di santa Rosa da Viterbo”, sono stati ristampati in un numero limitato di esemplari.

L’Unione giovanile cattolica è stata una “pia associazione” che si proponeva di diffondere la cultura religiosa del popolo e specialmente dei bambini per mezzo di varie pubblicazioni e di una scuola di catechismo che a Viterbo raccoglieva 400 bambini.

Questi volumi, dedicati alla storia sacra, alla vita di Gesù e alla storia della Chiesa, sono ormai molto rari pur avendo avuto una certa diffusione nel corso degli anni Trenta.

Non venivano infatti posti in vendita, ma erano stampati esclusivamente per essere donati ai benefattori dell’Unione giovanile cattolica.

Intermedia edizioni

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021